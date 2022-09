Malbork-Sztum. Startowali w VII Memoriale Wiesława Murawskiego. Dobre miejsca biegaczy Sokoła i Beztlenowych

Zawody są poświęcone lekkoatlecie, działaczowi sportowemu, nauczycielowi, który – jak napisał Urząd Miasta i Gminy w Sztumie - odszedł nagle i zdecydowanie przedwcześnie. Pomysłodawcą upamiętnienia Wiesława Murawskiego jest Ryszard Mazerski, prezes LKS Zantyr Sztum. Razem działali w sztumskiej "królowej sportu".

Memoriał po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powrócił w pięknym stylu. Na Stadionie Miejskim w Sztumie pojawiło się ok. 200 zawodników z 25 klubów z kilku województw oraz goście z Czech, którzy rywalizowali w kategoriach młodzieżowych, seniorów i weteranów. Wśród uczestników znalazło się dwóch mieszkańców Malborka.

W biegu open mężczyzn na 2000 m z przeszkodami wystartował Oskar Wąsik z SKS Sokół Malbork, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego. Z wynikiem 6.43,05 minuty zajął 2 miejsce.

- To był przyzwoity start, zwłaszcza że Oskar był po chorobie, ale chciał wziąć udział – mówi Norbert Sajkowski, trenera Sokoła. - Były to ostatnie w tym sezonie zawody na stadionie. Teraz zacznie się okres biegów ulicznych i przełajowych, które będą stanowiły przygotowanie do mistrzostw Polski w przełajach, które 26 listopada odbędą się w Oleśnie.

W VII Memoriale Wiesława Murawskiego wziął też udział Paweł Dziwosz, reprezentujący Beztlenowych Malbork. W biegu na 3000 m seniorów i weteranów z czasem 6.43,05 minuty zajął 6 miejsce (2 w kategorii wiekowej 35-44 lata).