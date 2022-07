Malbork. Teren za Szpitalem Jerozolimskim powoli się zmienia. Na dawnej nekropolii układana jest jedna z głównych alejek

Ale choć wydaje się, że prace toczą się odpowiednim tempem, to jednak nie obędzie się bez kłopotów.

Jest lekkie przesunięcie ze względu na instalacje. Przed ostatecznym wyłożeniem alejek muszą najpierw zostać poprowadzone kable elektryczne i światłowodowe, które są potrzebne do rozbudowy miejskiego monitoringu, czego nie robi wykonawca, czyli Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ma ona umowę do końca lipca na wykonawstwo. Jak to zostanie zrealizowane, wtedy dalej ZGKiM będzie mógł „pojechać” dalej – tłumaczy nam Józef Barnaś, wiceburmistrz Malborka.