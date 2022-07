Malbork. Tężnia solankowa już zaprojektowana. Za parę tygodni stanie przy placu zabaw na ul. Kwiatkowskiego

Gotowy jest projekt tężni, która będzie ustawiona przy ul. Kwiatkowskiego w Malborku. Urząd Miasta udostępnił nam wizualizację. Kiedy wykonawca przystąpi do realizacji?

Autorzy projektu zaproponowali zmianę miejsca wybudowania. Lokalizacja ta sama, ale tężnia ma znaleźć się nieco bliżej placu zabaw, żeby nie znajdowała się pod oknami bloku. To wymagało wydania nowych warunków dotyczących przyłączy technicznych – powiedział nam Józef Barnaś, wiceburmistrz Malborka.

Nie wszystkim podoba się ta lokalizacja, bo podczas typowania do realizacji projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego mowa była o miejskim parku lub pl. Świętej Urszuli Ledóchowskiej. I to m.in. mogło przesądzić o wyborze tego projektu przez mieszkańców.

- To jest uzgodnione z wnioskodawcami. Były dwie osoby, z którymi to było konsultowane. Analizowaliśmy, gdzie można to zrobić, bo jest uzbrojenie – wyjaśniałwiceburmistrz Barnaś.

Pod uwagę brane były także inne propozycje na Południu: park kieszonkowy oraz teren przy ul. Michałowskiego, w sąsiedztwie plenerowej siłowni i wybiegu dla psów, który – jak się okazało – należy do Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, wobec czego odpadł z przyczyn formalnych.