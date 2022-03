Malbork. Tężnia solankowa powstanie w tym roku z budżetu obywatelskiego. Wybrano lokalizację tej prozdrowotnej inwestycji

Malborczykom spodobał się pomysł budowy w mieście tężni solankowej. Co prawda, Malbork nie będzie drugim Ciechocinkiem, a pewnie nawet nie Sztumem, który ma własną konstrukcję. To dlatego, że kwota, w której władze miasta będą musiały się zmieścić, by tę inwestycję zrealizować, wynosi 200 000 zł. To jeden z projektów budżetu obywatelskiego na 2022 r.

Zaczynamy przygotowywać materiały przetargowe dla tężni – usłyszeliśmy od Józefa Barnasia, wiceburmistrza Malborka.