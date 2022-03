Malbork. Trwa rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli. Jeden z mieszkańców pyta: dlaczego dokumentów nie można złożyć tylko online?

Świat coraz głębiej wchodzi w cyfryzację. Dodatkowo chcemy być ekologiczni - wykorzystanie internetu i mediów cyfrowych ma sprzyjać ochronie środowiska. Ile trzeba się napracować, by każdy z nas miał ryzę papieru, ale w dobie postępu cyfryzacji i tak oczekuje się od nas wydruków stert papierów. Jeden wniosek ma ok. 6 stron formatu A4. Załóżmy, że do przedszkoli stara się o przyjęcie 500 dzieci - to z prostego rachunku "na dzień dobry" wychodzi 3000 arkuszy – przelicza obrazowo mieszkaniec Malborka, który zwrócił nam uwagę na procedurę obowiązującą w mieście.

Nabór przedszkolaków i pierwszaków w placówkach miejskich na rok szkolny 2022/2023 potrwa do 23 marca do godz. 15. W Malborku wygląda to tak, że owszem, wniosek można wypełnić elektronicznie, ale potem i tak trzeba go wydrukować i odwiedzić wybrane przedszkole lub szkołę.

Ale to nie znaczy, że magistrat zatrzyma się na tej metodzie. Niewykluczone, że przy kolejnym naborze system będzie chociaż mieszany, czyli kto może, zgłasza dziecko online, reszta wypełnia druki i przynosi do placówek. - Rozważane jest wprowadzenie systemu elektronicznego , natomiast jeszcze w tym roku proces rekrutacji prowadzony jest na dotychczasowych zasadach – przyznaje naczelnik.

Myśleliśmy o tym, ale wydaje nam się, że może to być stworzenie dodatkowego problemu dla mieszkańców. Aby złożyć dokumenty elektroniczne, trzeba dysponować podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym. Nie wszyscy tym dysponują, dlatego jest to kolejny rok, w którym od takiej zmiany odstąpiliśmy – wyjaśnia nam Małgorzata Krysik, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Malborka .

Co ciekawe, życie pokazuje, że nie jest to wcale tak niepotrzebne i przestarzałe, jak mogłoby się wydawać, mimo że wciąż jesteśmy podłączeni do sieci, bo umożliwiają nam to choćby smartfony.

W przypadku rekrutacji do klas pierwszych, w tym roku dyrektorzy szkół nam przekazują, że duża liczba osób zgłasza się bezpośrednio w placówce, mówiąc, że nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji elektronicznej i korzysta z prawa złożenia w wersji papierowej. W ubiegłym roku nie było tak dużo tych osób, teraz jest więcej. W takim przypadku, gdy ktoś nie ma dostępu do komputera czy internetu, to wypełnia tradycyjne dokumenty, a pracownik szkoły czy przedszkola wprowadza dane do systemu – mówi nam Małgorzata Krysik.

Cały pomysł z procedurą online wziął się też stąd, że w ubiegłym roku nasz rozmówca nie zaniósł kompletu dokumentów do przedszkola, do którego chciał zapisać swoje dziecko. Jak tłumaczy, przeoczył ten fragment regulaminu rekrutacji, przez co córka nie mogła chodzić do publicznej placówki.

Zdaniem urzędników, to prawie niemożliwe.

- System jest tak skonstruowany, że krok po kroku podaje informacje, co należy zrobić, jest też filmik instruktażowy. Jeżeli rodzic wprowadza wniosek, ma wyświetlony komunikat: „A teraz wydrukuj wniosek, skompletuj wszystkie dokumenty i zanieś do punktu pierwszego naboru” – opisuje Małgorzata Krysik.