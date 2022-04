Malbork. Twój e-PIT czeka w wirtualnej skarbówce. To prosty sposób na rozliczenie podatku. Zeznanie za 2021 trzeba złożyć do 2 maja Anna Szade

Pixabay

Coraz mniej czasu zostało, by rozliczyć się z fiskusem za 2021 r., bo deklarację podatkową można złożyć do 2 maja. Urząd Skarbowy zachęca do korzystania z usługi Twój e-PIT, bo na podatników czekają tak gotowe rozliczenia roczne przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową.