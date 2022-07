Malbork. Uchwała antysmogowa to konieczność wymiany pieców także w miejskich budynkach. Koszty są zawrotne, bo pochłonie to ponad 15 mln zł

Trudno było nie przyklasnąć, gdy pod koniec września 2020 r. Sejmik Samorządowy Województwa Pomorskiego przegłosował uchwałę antysmogową . Rygorystyczne przepisy mówią o konieczności wymiany pieców, co władze regionu uzasadniają przede wszystkim względami zdrowotnymi. Kopciuchy są bowiem źródłem emisji niebezpiecznych pyłów i toksycznych związków. Nie bez znaczenia są również skutki dla klimatu. Stopniowe zmniejszanie zużycia paliw stałych ma przyczynić siędo mniejszej emisji dwutlenku węgla, będącego jednym z głównym gazów cieplarnianych. Ale te działania to określone koszty, które ponoszą wszyscy właściciele, nie tylko ci prywatni.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Malborka przyjęty został harmonogram wymiany źródeł ciepła w budynkach z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi. Te obowiązkowe terminy wynikają z pomorskiej uchwały antysmogowej i wcale nie są aż tak odległe. Pierwszy przewiduje, że jako pierwsze już do 1 września 2024 r. znikną najgorsze piece, czyli te, które nie mają nawet żadnych oznaczeń o kategorii lub są klasy 1 i 2 . Informacja o ewentualnej klasie kotła znajduje się na jego tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi. Jeśli nie ma jej w żadnym z tych miejsc – kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas. Do października 2017 r. najtańsze kotły nie potrzebowały zresztą żadnych badań.

Łącznie w tak krótkim czasie miasto powinno wygospodarować 15 384 105,30 zł. A później, do 1 lipca 2035 r., trzeba byłoby jeszcze znaleźć 54 950 zł na wymianę dwóch kotłów etażowych 5 klasy na kotły gazowe.

Aby odciążyć budżet, władze szukają zewnętrznych środków. Liczą na dofinansowanie w ramach naboru do Polskiego Ładu dla ośrodków, które mają status popegeerowskich, a Malbork uzyskał takie prawo.

Zadanie dotyczy wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych należących do miasta. Kotły i piece zastąpić ma przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wewnątrz kamienic. Na liście znalazło się 8 komunalnych nieruchomości: Sienkiewicza 43, Grunwaldzka 28, Orzeszkowej 5a, Poczty Gdańskiej 7, Mickiewicza 27, Mickiewicza 62, Sienkiewicza 40 i pl. Słowiański 10.

Po zrealizowaniu tego projektu lżejsze byłoby życie 53 rodzin. Ale też nie da się ukryć, że wymierną korzyść odniosą wszyscy mieszkańcy, nie wdychając dymu z kominów.

Ten luksus czystszego powietrza oznacza wydatek rzędu 1 970 000 zł. Zakładane jest wysokie dofinansowanie, bo może sięgać nawet 1 931 000 zł, co oznacza, że wkład z budżetu miasta wyniósłby 39 000 zł. Rozstrzygnięcia jeszcze nie ma.