Malbork. Uchwała krajobrazowa bliżej. Powstały wytyczne dla miast i gmin Metropolii, jak skutecznie walczyć z reklamozą

Wielu mieszkańców Malborka pewnie przyzwyczaiło się do chaosu w miejskim krajobrazie i już nie zwracają uwagi, że na płotach, na budynkach, a nawet na balkonach, reklamy, szyldy i tablice informacyjne robią się coraz większe. Wiele osób uważa, że „wolnoć Tomku w swoim domku”, ale ustawa krajobrazowa daje władzom miasta narzędzia do tworzenia zasad umieszczania wszelkich nośników reklamowych . To prawo działa od września 2015 r., ale jak dotąd nie zostało w mieście zastosowane.

Uchwała krajobrazowa w Malborku. Pierwszy krok w 2016 r.

Metropolia pomaga walczyć z "reklamozą"

Ale to może się zmienić. Z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot dotarła do nas wiadomość, że to może być początek końca reklamowych śmieci w regionie, bo kolejne miasta i gminy chcą rozpocząć walkę z chaosem reklamowym. Do Sopotu i Gdańska chcą dołączyć: Kolbudy, Lębork, Gdynia, Żukowo, Stężyca, Rumia, Puck, miasto i gmina Pruszcz Gdański, Władysławowo, Jastarnia, ale również Malbork. To zresztą wielokrotnie powtarzał burmistrz Marek Charzewski: "Chcemy korzystać z dobrych wzorów".

A to oznacza, że z przestrzeni miejskich mają zniknąć przydrożne billboardy-straszaki, płachty reklamowe czy obdarte słupy ogłoszeniowe.