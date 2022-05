Malbork. Uczniowie ZSP 3 na stażach w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech. Praktyczna nauka połączona ze zwiedzaniem krajów Radosław Konczyński

Blisko 50-osobowa grupa młodzieży z Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w czasie majówki wyruszyła na Półwysep Iberyjski oraz do Włoch. Jednak nie po to, by odpoczywać, tylko się uczyć. Uczniowie rozpoczęli kolejne staże zagraniczne finansowane ze środków unijnych.