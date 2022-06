Malbork. Uczniowie ZSP 4 na koniec roku szkolnego pomogli podopiecznym OTOZ Animals

Uczniowie I klasy wojskowej wspólnie podjęli decyzję, by nauczycielom podziękować bez kwiatka czy czekoladek za rok nauki, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na szczytny cel. Zostaną przekazane OTOZ Animals, które w Tczewie prowadzi schronisko dla zwierząt. Niestety, zdarza się, choć rzadko, że trafiają tam również psy z Malborka.

- Do zbiórki oczywiście dołączyła wychowawczyni klasy, która była inicjatorką tego pomysłu. W ten sposób starała się pokazać swoim wychowankom, że pomaganie jest proste i przyjemne, a pomaganie solidarne, w grupie tworzy więź i buduje poczucie wspólnoty. Do bezdomnych zwierzaków trafiła "mundurówki" kwota 220 zł, która może w choć minimalny sposób wspomoże to wyjątkowe miejsce - informuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku.

Młodzież z tej klasy - już jako drugoklasiści - ma zamiar kontynuować akcje charytatywne w kolejnym roku szkolnym. Przypomnijmy, że wtedy to już będzie Zespół Szkół Technicznych w Malborku, bo szkoła wraca do swojej starej nazwy.