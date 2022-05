Malbork. Ulica Łokietka wciąż na niektórych domach jest ulicą Pstrowskiego. Straż Miejska ma przypomnieć mieszkańcom o ustawie i uchwale

I tak to górnik, rębacz dołowy w Kopalni „Jadwiga” w Zabrzu, od 1946 r. członek Polskiej Partii Robotniczej, stał się personą non grata w całej Polsce, co 24 sierpnia 2017 r. lokalnie potwierdziła Rada Miasta Malborka, zmieniając nazwę ulicy na Władysława Łokietka.

Na początku lutego br. do naszej redakcji zgłosił się malborczyk, który słusznie zauważył, że na tej ulicy panuje misz-masz, który wprowadza w błąd niewtajemniczonych. „Ulica Wł. Łokietka” przeplatała się z „ul. Pstrowskiego”. Zgłosiliśmy wtedy sprawę Urzędowi Miasta Malborka oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, miejskiej spółce, która w zakresie działalności ma m.in. zarządzanie nieruchomościami komunalnymi oraz budynkami wspólnot mieszkaniowych, które wybrały ją jako zarządcę.