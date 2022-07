Malbork. Ulica Nowowiejskiego będzie jak nowa w maju przyszłego roku. Umowa z wykonawcą modernizacji podpisana

To jedna z dłużej wyczekiwanych przez mieszkańców remontów ulic. Władze zawsze mówiły, że to droga inwestycja, nie dlatego, że ul. Nowowiejskiego w Malborku jest szczególnie długa, ale z powodu prac dodatkowych. Ich widać nie będzie, bo dotyczą podziemnej infrastruktury.

Ale ci, którzy na co dzień korzystają z tej trasy prowadzącej z centrum na Osiedle Południe, mogą odetchnąć. W środę (6 lipca) podpisana została umowa z wykonawcą, a więc jeszcze trochę męki podczas samych robót i wykopów, a potem będzie jakby luksusowo. Kontrakt przewiduje, że całość ma być gotowa do maja przyszłego roku.

Jak przekazał Urząd Miasta, zadanie polega na modernizacji drogi o długości 487,24 m, od skrzyżowania z ul. Wybickiego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego, czyli fragmentem drogi wojewódzkiej nr 515.

Wykonawca będzie musiał wymienić nawierzchnię ulicy wraz z infrastrukturą i elementami uspokojenia ruchu, czyli wyniesionymi skrzyżowaniami, wykonać ciągi pieszo-rowerowe, a także nasadzenia drzew, krzewów i nowe trawniki. Przebudowana też zostanie kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz sieć wodociągowa. Powstanie nowe oświetlenie typu LED, zapewniając oszczędności i znaczną poprawę bezpieczeństwa.