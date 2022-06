Malbork. Ulica Nowowiejskiego do remontu. Kto jest zainteresowany wykonaniem? Cena zwala z nóg

Ulica Nowowiejskiego w Malborku długa nie jest, bo to niecałe 500 metrów, ale to ważna trasa, bo prowadzi z centrum na Osiedle Południe. Mieszkańcy od dawna postulowali o jej remont, bo nie do użytku są i chodniki, i jezdnia. Magistrat tłumaczył, że to kosztowna inwestycja, bo prócz nawierzchni przydałoby się wymienić infrastrukturę podziemną. Dlatego podejmowano próby pozyskania zewnętrznych funduszy, ale bez sukcesów.

Dopiero w 2021 r. miasto otrzymało 5-milionową rządową dotację.