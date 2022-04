Malbork. Ulica Nowowiejskiego za rok może wyglądać jak nowa. Magistrat szuka wykonawcy modernizacji, która ma potrwać 10 miesięcy

Ulica Nowowiejskiego w Malborku to mniej niż pół kilometra, ale to dość istotna trasa. Prowadzi z centrum na Osiedle Południe, największą sypialnię w mieście. Poza tym, działają tam firmy i placówki medyczne, do których też wszyscy chcą dotrzeć w cywilizowany sposób. Tymczasem to jedna z bardziej zaniedbanych ulic w mieście. Asfalt na jezdni jest krzywy i dziurawy, nie lepiej jest z chodnikami. Nieraz malborczycy skarżyli się, że trudno się tamtędy poruszać, bo to wymaga sprawności, a niektórzy kierują swoje kroki na rehabilitację, więc na pewno łatwiej byłoby im chodzić po równym.