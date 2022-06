Malbork. Upał w Urzędzie Miasta. Pracownicy pracują krócej, ale dla mieszkańców godziny otwarcia się nie zmieniają. To decyzja burmistrza

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza oraz bardzo wysokie temperatury w pomieszczeniach urzędu, zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Malborka do sześciu godzin – czytamy w zarządzeniu burmistrza opublikowanym w środę (29 czerwca).

Takie rozwiązanie przewiduje prawo pracy. Ale nie oznacza to kłopotów dla mieszkańców, którzy mają w planie wizytę w magistracie. A to dlatego, że urzędnicy zostaną podzieleni na grupy w uzgodnieniu ze swoim naczelnikiem, a ci na samodzielnych stanowiskach w uzgodnieniu z sekretarzem miasta. A więc nie wpłynie to na obsługę interesantów, bo w urzędzie cały czas ktoś będzie: