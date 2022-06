Malbork. Uszkodzony samochód i kradzież na terenie ogrodów działkowych. Komunikat Komendy Powiatowej Policji

20 czerwca 2022 roku w godzinach 11.00-13.00 na placu Słowiańskim w Malborku kierujący nieznanym pojazdem uderzył w zaparkowanego volkswagena tourana koloru srebrnego. Spowodował uszkodzenia i odjechał z miejsca zdarzenia. Informacje można kierować do Komendy Powiatowej Policji w Malborku – tel. 47 74 22 822 lub bezpośrednio do prowadzącego sprawę - 47 74 22 838. Można też pisać na adres e-mail: [email protected]

W okresie od 12 maja od godziny 20.00 do 13 czerwca 2022 r. do godziny 9.30 na ulicy Chrobrego w Malborku z terenu ogródków działkowych nieznany sprawca ukradł lampę solarną z czujnikiem ruchu, siwą bluzę oraz alkohol.

Policja prosi o informacje pod nr. tel. 47 74 22 822, bezpośrednio do prowadzącego sprawę - tel. 47 74 22 882 lub na adres e-mail: [email protected]