Malbork. Utrudnienia i opóźnienia w ruchu pociągów. Są problemy z centrami sterowania

PKP PLK podały, że "w czwartek 17 marca ok. godz. 4 na sieci kolejowej wystąpiły usterki urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach sterowania odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego".

- Stan wymaga zabezpieczenia urządzeń w terenie i dodatkowych czynności pracowników - informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lokalne centrum sterowania to miejsce, z którego pracownicy prowadzą ruch pociągów za pomocą systemów komputerowych na stacjach i linii na odcinkach o długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. PKP PLK nie podają, których LCS-ów dotyczą usterki i jaka jest ich przyczyna. Takie centrum sterowania istnieje także na stacji w Malborku (w pobliżu dawnej lokomotywowni) i obsługuje odcinek linii kolejowej nr 9 (E65) od Szymankowa do granicy województwa pomorskiego.