Malbork. W Dniu Zwierząt Bezdomnych można okazać serce psu lub kotu z Reksa. Wiele z nich bardzo długo czeka na swojego opiekuna

Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych zapoczątkowała w 2010 r. Holandia. 100 tamtejszych organizacji pozarządowych niosących pomoc takim zwierzakom zorganizowało konferencję, na której omawiano kwestię czworonogów pozostawianych bez opieki. Wtedy zrodziła się inicjatywa, by jeden dzień w roku przeznaczyć właśnie na zwracanie uwagi społeczeństwa na ten wielki problem.

Bezdomność zwierząt występuje i w wielkich miastach, i na wsiach. Według różnych danych w Polsce żyje od 1 do nawet 4 mln bezdomnych psów i kotów. Na szczęście, polskie prawo coraz bardziej staje po stronie bezbronnych zwierząt, bo za porzucanie i znęcanie się nad nimi grożą surowe kary. A jednak to wciąż niektórych nie powstrzymuje, przed wyrzuceniem psiaka czy kociaka. Przekonuje się o tym na co dzień Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Reks.

To dlatego organizacja od lat zaangażowana jest choćby w kampanię promującą sterylizację psów, a zwłaszcza kotów, których populacja w Malborku jest bardzo duża. Ale wciąż niektórych nie da się przekonać, że to nie jest okaleczanie zwierząt. Dzięki temu kolejne pokolenia nie spędzają całego życia na ulicy jako niczyje, głodne, wychudzone, chore.