Malbork. W niedzielę nietypowy spływ i trening pływacki z Malborskimi Morsami na Nogacie

Imprezę na Nogacie, w okolicy Szkoły Łacińskiej, organizują Malborskie Morsy. Limit uczestników nietypowego spływu już się wyczerpał, bo organizatorzy założyli, że wystartuje 15 jednostek. Natomiast są jeszcze miejsca na inną atrakcję - trening z wybitnymi pływakami: Aleksandrą Bednarek i Piotrem Binkowskim, który będzie polegał na przepłynięciu 600 metrów wpław w Nogacie. Wcześniej odbędzie się instruktaż. Nadal można się zgłaszać poprzez stronę internetową www.elektronicznezapisy.pl - TUTAJ.

Aleksandra Bednarek to zdobywczyni Potrójnej Korony w Pływaniu w Wodach Otwartych: przepłynęła Kanał La Manche, Kanał Catalina koło Los Angeles i opłynęła wyspę Manhattan. Piotr Binkowski pokonał wpław Kanał La Manche i niedawno jezioro Loch Ness.

Impreza rozpocznie się o godz. 12 u podnóża Szkoły Łacińskiej. Trening pływacki zapanowano na godz. 13.30, a pół godziny później zacznie się Spływ na Byle Czym i Byle Jak. Organizatorzy zapraszają kibiców, by przyszli na „dziką plażę” u podnóża Szkoły Łacińskiej nie tylko pooglądać, ale też skorzystać z atrakcji. Będzie można popływać na deskach SUP (po startach), wejść do sauny czy zasięgnąć porad u gości specjalnych o tym, jak rozpocząć przygodę z pływaniem.

Program wydarzenia: