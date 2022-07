Malbork. W pawilonie na Starym Mieście zniszczył sklepową witrynę. Teraz za nerwy będzie musiał zapłacić

Szyba została zbita 1 lipca wieczorem, a pięć dni później policjanci dotarli do podejrzanego, który jeszcze dzień później usłyszał zarzut. Jak wynika z informacji od policji, 22-letni mieszkaniec Malborka niczego się nie wypiera.

Policję powiadomił właściciel jednego ze sklepów w pawilonie znajdującym się przy Trakcie Jana Pawła II. Policjanci ustalili, że młody mężczyzna przechodząc obok budynku z impetem uderzył pięścią w okno. Szyba rozsypała się w drobny mak, a on uciekł.

- Nad sprawą pracowali kryminalni. Efektem ich działań było ustalenie tożsamości sprawcy zniszczenia mienia. Okazał się nim 22-letni mieszkaniec Malborka. W środę (6 lipca) funkcjonariusze zatrzymali go i przewieźli go do komendy. 22-latek tłumaczył policjantom, że w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu, kolega go mocno zdenerwował i dlatego swoją złość wyładował na sklepowej witrynie – relacjonuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.