Malbork. W sobotę spotkanie "bez politycznej poprawności". Prawicowi publicyści będą promować swoje najnowsze książki

Marcin Rola to popularny polski bloger i youtuber, redaktor naczelny niezależnej telewizji Wrealu24 i komentator polityczny, znany między innymi z publikacji „Kulisy manipulacji - jak teorie spiskowe stały się faktem”. Natomiast Wojciech Sumliński to psycholog, historyk, dziennikarz śledczy, pisarz i publicysta, a także reżyser filmowy, autor między innymi takich publikacji, jak "Zapisy zarazy 2 - to tylko eksperyment".

- Trwa cykl spotkań z tymi prawicowymi publicystami, tym razem odwiedzą Malbork. Obaj w bardzo śmiały sposób komentują rzeczywistość. Spotkania z nimi zwykle przyciągają tłumy, szokują, ale też dają do myślenia – informuje Agnieszka Grzegorzewska, radna powiatu malborskiego.

Organizatorzy zapowiadają, że goście będą omawiać bieżące problemy społeczno-polityczne dotyczące Polski i świata bez cenzury i "politycznej poprawności". Spotkanie w Malborku odbędzie się 26 marca (sobota) o godz. 18 w Szkole Łacińskiej, ul. Stare Miasto 42. Będzie połączone z promocją najnowszych książek Roli i Sumlińskiego.