Malbork. W Szkole Podstawowej nr 9 znów odbyły się Kazimierki. Festyn wrócił po dłuższej przerwie

Jak zwykle, ze szkolnego festynu "dziewiątki" trudno było wyjść głodnym. Na stoiskach z jedzeniem uwijali się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Można było skosztować m.in. kiełbasek z grilla, bigosu z kotła i do tego chleba ze smalcem, kanapek na ciepło i sałatek, pysznych gofrów. Oblegane było też stoisko z domowymi wypiekami. Kolejka - to już także tradycja - ustawiała się po watę cukrową, którą kręciły uczennice.

Odbyły się kiermasze, m.in. książek, i loteria fantowa, w której do wygrania był rower. Atrakcje zapewnili też goście "dziewiątki". Można było obejrzeć sprzęt wojskowy, bo w Kazimierkach wzięli udział żołnierze 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pozwalali chętnym przymierzyć wyposażenie sapera. Zainteresowaniem cieszyło się też strzelanie do elektronicznego celu. Dotarli też strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Malborku, co było słychać z daleka, gdy najmłodsi opanowali kabinę samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprawdzali, do czego służą sygnały dźwiękowe.