Malbork. W Szpitalu Jerozolimskim w połowie lipca otwarta będzie kolejna wystawa. Bohaterem będą Prusy Górne, szykuje się podróż w czasie

Prusy Górne, czyli po niemiecku Oberland, to - według oficjalnych opisów - kraina historyczna w północno-wschodniej Polsce, część dawnych Prus, która leży na zachód od Warmii, na wschód od Pomorza oraz na północny zachód od Mazur. Nazwa odnosi się do „górnego” położenia względem biegu Wisły oraz rzek wpadających do Zalewu Wiślanego.

I właśnie te miejsca będzie można odkryć na nowo dzięki wystawie "Prusy Górne zaginiona kraina", na której zaprezentowany zostanie Oberland za czasów świetności.

Wystawa pokazuje Prusy Górne jako zaginioną krainę. Świat na pół mityczny, ukryty, ale wciąż istniejący, więc wart przypominania. To źródło odmienności i wyjątkowości nie tak dalekich okolic – zachęcają do obejrzenia fotograficznej ekspozycji organizatorzy.

To właśnie od niemieckiej nazwy Prus Górnych (Oberland) wziął swoją nazwę Kanał Elbląski, po niemiecku Oberländischer Kanal, który do 1945 r. nazywany był Kanałem Oberlandzkim.

W tym roku mija 110 lat odkąd narodziła się w tym regionie żegluga turystyczna. Za jej początek uznaje się powstanie w 1912 r. przedsiębiorstwa żeglugowego Adolfa Tetzlaffa, który świadczył i przewozy turystyczne osób, i holowanie barek, ale także spławianie drewna.