Malbork. Wędkarz wpadł w sieci policjantów i strażników rybackich. Będzie odpowiadał za kłusownictwo

Jak informuje KPP Malbork, w środę przed południem (2 marca) policjanci wspólnie ze strażnikami rybackimi prowadzili akcję wymierzoną w kłusowników. Sprawdzili m.in. rejon śluzy Rakowiec na Nogacie, gdzie obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb. To obręb ochronny.

- Patrol zauważył mężczyznę, który za pomocą dwóch wędek amatorsko łowił ryby. Funkcjonariusze podjęli interwencję i zatrzymali 46-letniego mieszkańca Malborka. Mężczyzna posiadał kartę wędkarską, co oznacza, że musiał wiedzieć, że wędkowanie w pobliżu zapory wodnej jest zabronione – informuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Zatrzymany 46-latek został przewieziony do malborskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut nielegalnego połowu ryb w obrębie ochronnym. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz przepadek narzędzi służących do jego popełnienia.

Takie wspólne kontrole są podejmowane cyklicznie w ciągu roku. W 2021 r. funkcjonariusze malborskiego posterunku PSR ogółem przeprowadzili 93 akcje, z czego 11 z policjantami Wydziału Kryminalnego KPP Malbork, a 13 z komendantem Społecznej Straży Rybackiej i jego strażnikami. Kontrole obejmowały głównie Nogat, Świętą, jezioro Kościeleczki.

W 2021 roku PSR skontrolowała 356 wędkarzy, spośród których 32 poławiało ryby z naruszeniem ustawy o rybactwie śródlądowym. 25 osób zostało ukaranych mandatami na łączną kwotę 3050 zł, a 7 osób otrzymało pouczenie.