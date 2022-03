Malbork. Wędkarze zapraszają mieszkańców, by razem posprzątać brzegi Nogatu i jeziora Kościeleczki

Jeżeli wędkarze apelują o udział we wspólnej akcji, to znaczy, że coś musi być na rzeczy. Przecież wędkują na co dzień na Nogacie i jeziorem Kościeleczki, więc znają skalę zjawiska. Gdyby było czyściutko, nie trzeba by było robić porządków. Logiczne. Niestety, bo okazuje się, że przez tyle lat są osoby, które nie nauczyły się dbać o wspólne otoczenie.

Zapraszamy wszystkich, którym przeszkadzają śmieci nad rzeką Nogat i chcą z tym coś zrobić, do wspólnej akcji czyszczenia jej brzegów - informuje Koło PZW nr 5 Malbork Miasto.

Akcja dotyczy też jeziora Kościeleczki. To nie jest zaproszenie skierowane tylko do wędkarzy. Naprawdę przyłączyć może się każdy chętny, kto chce zrobić coś pożytecznego. Sprzątanie odbędzie się w najbliższą niedzielę (27 marca) od godz. 10. Można sobie wybrać jedno z trzech miejsc zbiórki: