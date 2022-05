Malbork. Wkrótce Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. Strażacy będą rywalizować w dwóch konkurencjach

Tegoroczne Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP odbędą się 15 maja od godz. 10 na stadionie przy ul. Parkowej w Malborku . Organizator, czyli Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Malborku zachęca, by w niedzielne przedpołudnie zasiąść na trybunach i dopingować drużyny strażackie, które będą rywalizowały w dwóch konkurencjach. Druhowie będą musieli wykazać się sprawnością działania i współpracą w sztafecie pożarniczej 7x50 metrów z torem przeszkód oraz w ćwiczeniu bojowym , które polega na zbudowaniu linii gaśniczej i trafieniu prądem wody do niewielkiej tarczy.

Zawody OSP na poziomie powiatu odbywają się w cyklu dwuletnim, ale ten został zaburzony przez epidemię koronawirusa. Teraz druhowie znów wykażą się umiejętnościami, które na co dzień są im potrzebne podczas akcji.

Maj to miesiąc „strażacki”. Jak wiadomo, święto tej formacji cieszącej się największym zaufaniem społecznym przypada 6 maja, ale obchody rozciągają się na cały miesiąc. W Malborku odbędą się 23 maja na Przedzamczu.

Przypomnijmy też, że Komenda Powiatowa PSP zaprasza do siebie, do strażnicy przy ul. Wybickiego 1, na „Dni Otwarte”. 27 maja (piątek) strażacy zapraszają uczniów szkół oraz przedszkolaki. 28 maja (sobota) od godz. 9.30 może przyjść każdy chętny mieszkaniec powiatu. W programie: symulowane strażackie akcje po wypadku samochodowym, podczas pożaru i zadymienia, podczas pożaru tłuszczów i olejów spożywczych, siłowego otwierania drzwi;

pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy; prezentacja samochodów, wyposażenia technicznego, ubrań specjalnych; zwiedzanie stanowiska kierowania komendanta powiatowego; symulator zagrożeń pożarowych; strażacka grochówka.