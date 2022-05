Malbork. Włodzimierz Wołyński w Ukrainie może stać się miastem partnerskim. Delegacja jedzie z pomocą humanitarną Anna Szade

Pięcioosobowa delegacja Malborka z burmistrzem Markiem Charzewskim wyrusza w piątek (13 maja 2022 r.) do Ukrainy. To odpowiedź na zaproszenie do współpracy wystosowane przez władze ukraińskiego Włodzimierza Wołyńskiego.