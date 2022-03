Malbork. Woda dla jednych ostatnio jest nie do przyjęcia, inni są nią zachwyceni. Próbujemy rozwiązać tę zagadkę w "wodociągach"

Gdyby temperaturę dyskusji o wodzie w Malborku wykorzystać do jej podgrzania, na pewno wyszedłby wrzątek. Mieszkańcy skarżą się na wszystko: smak, zapach, kolor, osady, zapychanie filtrów. Ale inni cieszą się z jej dobrej jakości. Jak się okazało, to, co obecnie leci z kranów, to woda z epoki sprzed stacji uzdatniania. Parę lat temu był to uznany powszechnie przez malborczyków cud-miód, malina, że tylko zamykać się w butelce i wysyłać w świat. Skąd te rozbieżne opinie?

Stacja uzdatniania, należąca do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o., powstała w latach 2009-2010 za ponad 11,5 mln zł. To niemały wysiłek finansowy, do którego miasto zostało przymuszone. A to dlatego, że jakość wody nie spełniała norm określonych przez ministra zdrowia.

Ale wspomnienie sprzed inwestycji pozostało: woda była miękka, zauważali to goście z zewnątrz, obserwując z przyjemnością, jak pięknie pieni się zwyczajne mydło, nie ma białego nalotu na wannach, szklankach, kabinach prysznicowych, a pralki nie padają z dnia na dzień, jak w reklamach środków do ich czyszczenia.

Tymczasem to nie była dobra woda. Pamiętacie? Dzieci miały fluorozę. Jej widoczne objawy sprawiały, że gdy wyjeżdżały na wycieczki, po uśmiechach od razu było wiadomo, że są z Malborka. Świadczyły o tym charakterystyczne kredowe plamy na zębach, które stopniowo uszkadzały szkliwo. To dlatego trzeba było zacząć wodę pilnie uzdatniać.

A gdy to już się stało, wylała się fala krytyki. Jej autorom czasem brakowało epitetów, by pokreślić, jak bardzo włodarze swoją decyzją wszystko zepsuli, bo nagle woda jest twarda, każdą kroplę widać na zlewie, wszędzie osadza się kamień, a na herbacie tworzą się "kożuchy".

