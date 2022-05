Malbork. Woda z miejskich "wodociągów" jest taka, jak przed awarią stacji uzdatniania. Są majowe wyniki badań

Tego dnia mieszkańcy Malborka oraz części domów w gminie Malbork i Stare Pole tak szybko nie zapomną. W sobotę (21 stycznia) nagle krany stały się suche. „Wodociągi” co prawda bardzo szybko włączyły wodę z powrotem, ale nie wszyscy byli szczęśliwi. Część odbiorców skarżyła się na jej mętność, smak i zapach, a internet obiegły zdjęcia z zapchanych filtrów, osadów na wannach i szklankach wypełnionych rdzawą cieczą.

Ale to już przeszłość. W Stacji Uzdatniania Wody wymienione zostały uszkodzone rury, a w pierwszej dekadzie kwietnia do mieszkańców popłynęła woda doskonale im znana sprzed awarii. Potwierdzały to zresztą wyniki badań, które zostały przeprowadzone już po ponownym włączeniu filtrów.