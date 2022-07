Malbork. Wojna oczami dzieci zawsze wygląda tak samo. Wystawa plenerowa w ramach sieci archiwów państwowych

We wtorek (19 lipca) o godz. 12 symboliczne ekspozycje zostały otwarte w 24 miastach w Polsce. Główna uroczystość odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie, a ta malborska miała skromniejszy wymiar. Ale liczy się cel.

- Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby pokazać wojnę oczami dzieci. Motto tej wystawy brzmi: „Dziecko nie jest żołnierzem, nie broni Ojczyzny, choć z nią cierpi”. To sentencja Janusza Korczaka, znanego nam wszystkim przyjaciela dzieci. Przygotowaliśmy naszą ekspozycję w oparciu o materiały źródłowe, które są przechowywane w AAN w Warszawie. Są to zbiory, które pochodzą z zespołu archiwalnego stworzonego przez Ministerstwo Oświaty. W tym zespole zostało zgromadzonych ponad 6 tysięcy rysunków polskich dzieci, które rysowały je mniej więcej w 1946 r. Zostały wykonane na konkurs ogłoszony przez tygodnik „Przekrój”, myślę, że był to też rodzaj terapii – mówi Małgorzata Janusz, dyrektor Archiwum Państwowego w Malborku.