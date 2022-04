Malbork. Wsparcie dla uciekinierów z Ukrainy dociera od zagranicznych partnerów. Joannici i niemieckie Nordhorn pomagają finansowo

Jak podkreśla Urząd Miasta, partnerskie miasta Malborka od początku wybuchu wojny w Ukrainie aktywnie włączają się w pomoc dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Malborku.

Pieniądze zostały przekazane na mocy uchwały Rady Miasta Nordhorn, podjętej w sprawie stworzenia funduszu wsparcia dla polskiego miasta partnerskiego Malbork.

Thomas Berling, burmistrz Nordhorn i Marek Charzewski, burmistrz Malborka, są w stałym kontakcie, regularnie organizowane są spotkania online, podczas których omawiana jest sytuacja z uchodźców a także związane z nią potrzeby.

Po raz kolejny możemy przekonać się, że partnerstwo miast to nie tylko formalny dokument, a rzeczywiste wsparcie i prawdziwa przyjaźń. Do tej pory partnerstwo polegało głównie na wymianach, budowaniu nowych relacji, wymianie doświadczeń, co było i jest niezwykle ważnym elementem naszej współpracy. Ale przyszły trudne czasy i nowe wyzwania. I nie zostaliśmy sami z tymi problemami. Jestem ogromnie wdzięczny burmistrzowi Thomasowi Berlingowi i Radzie Miasta Nordhorn, a także wszystkim mieszkańcom, bo to w ich imieniu została podjęta uchwała o wsparciu dla Malborka i przekazaniu środków na pomoc uchodźcom. Ale mam nadzieję, że wojna się szybko skończy a nasze działania skupią się ponownie na spotkaniach i wspólnych przedsięwzięciach mieszkańców – dziękuje burmistrz Marek Charzewski.