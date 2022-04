Malbork. Wybitna skrzypaczka wystąpi na rzecz uchodźców. Uczy w Nowym Jorku, koncertuje w Europie i Amerykach, a tutaj się wychowała

Magdalena Filipczak, dziś 36-letnia uznana skrzypaczka mieszkająca w Nowym Jorku, wychowała się w Malborku. Tutaj ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego. Naukę kontynuowała w Liceum Muzycznym w Gdańsku, by po maturze wyjechać w 2004 roku do Londynu, gdzie z wyróżnieniem ukończyła klasę skrzypiec u wybitnego polskiego skrzypka, Krzysztofa Śmietany w renomowanej Guildhall School of Music and Drama.

Ma bogate doświadczenie konkursowe zebrane podczas międzynarodowych konkursów muzycznych m.in. w Estonii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Anglii i Polsce - gdzie zdobywała tytuły laureatki. Jej talent był wielokrotnie nagradzany i wspierany stypendiami w wielu krajach, w tym we wspomnianej Guildhall School, The Graduate Center Profesor Queens College City University w Nowym Jorku i wielu, wielu innych. Za liczne sukcesy konkursowe oraz bycie kreatorką kultury otrzymała także Stypendium “Młoda Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.