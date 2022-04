Malbork. Wybitna skrzypaczka wystąpiła na rzecz uchodźców. Uczy w Nowym Jorku, koncertuje w Europie i Amerykach, a tutaj się wychowała

Magdalena Filipczak, dziś 36-letnia uznana skrzypaczka mieszkająca w Nowym Jorku, wychowała się w Malborku. Tutaj ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego. Naukę kontynuowała w Liceum Muzycznym w Gdańsku, by po maturze wyjechać w 2004 roku do Londynu, gdzie z wyróżnieniem ukończyła klasę skrzypiec u wybitnego polskiego skrzypka, Krzysztofa Śmietany w renomowanej Guildhall School of Music and Drama.