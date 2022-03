Malbork. Wychowankowie Bombka grają w Oświęcimiu, Toruniu i w Szwecji. Tak sobie radzą w obecnym sezonie

Wychowankowie Bombka na zapleczu Polskiej Hokej Ligi

W I lidze, nazywanej również Młodzieżową Hokej Ligą, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym w kraju (najwyższym jest Polska Hokej Liga) rywalizował m.in. Michał Sadowski. Nieprzypadkowo używamy czasu przeszłego, bo jego drużyna – UKH Unia Oświęcim nie awansowała do fazy play off, w której znalazło się miejsce dla ośmiu drużyn. Unia zajęła 11 miejsce. W trakcie sezonu malborczyk przeszedł do Oświęcimia z I-ligowego HK Opole. W rozgrywkach zdobył 10 bramek i zanotował 15 asyst w 24 meczach; został sklasyfikowany na 41 miejscu w punktacji kanadyjskiej na 400 zawodników w I lidze.

- To bardzo dobry wynik i statystyki – ocenia Sławomir Nawrocki. - Mimo że Unia nie awansowała do play off, dla Michała sezon jeszcze się nie skończył, bo on w barwach Sabers Oświęcim gra także w lidze uniwersyteckiej, w której rywalizują zespoły ze Słowacji, Czech, Rumunii i Węgier. Jego drużyna jeszcze przed końcem rozgrywek zapewniła sobie miejsce w play off. Michał w ostatnich dwóch meczach zaliczył dwie bramki i asystę.