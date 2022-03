Malbork. Wycinki w mieście niepokoją mieszkańca. Nasz Czytelnik wraca do sprawy usunięcia drzew w parku

W odpowiedzi wyjaśniono nam, że drzewa ze względu na złą kondycję stwarzały zagrożenie dla przechodniów: „były obumarłe lub wykazywały cechy postępującego procesu obumierania, takie jak: licznie występujące suche konary i gałęzie w koronie, ubytki wgłębne u podstawy pnia lub w odziomku, obecność owocników grzybów rozkładających tkanki drzew na różnych poziomach ich pokroju – począwszy od podstawy pnia do przewodników koron drzew”.

Nie kupuję tego – napisał do nas ponownie malborczyk. - Suche konary i gałęzie czy… grzyby (?!) mają być powodem ścięcia całego drzewa?! To kit. Zresztą, sprawa dotyczy nie tylko obrzeży parku, rżnięcie miało miejsce także w jego środku. Piękne brzozy poszły pod topór. Kto na tym zyskał? Kto na tym zarabia? I ile? I gdzie płyną te pieniądze? Do której kasy? Do czyjej kieszeni? Park być może jest nasz, ale czyje są drzewa? I gdzie kończą swój żywot?".