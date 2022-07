Malbork. Wyniki matury 2022 w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza do egzaminu dojrzałości przystąpiło 95 uczniów. 80 z nich poradziło sobie ze wszystkimi przedmiotami, co oznacza zdawalność w „Sienkiewiczówce” na poziomie 84 proc. To dokładnie tyle, ile wynosi średnia krajowa, i lepiej niż średnia wojewódzka na Pomorzu (81,7 proc.). Ten wynik na pewno się poprawi, bo jeszcze 12 osób, którym nie powiodło się na jednym przedmiocie, w sierpniu przystąpi do sesji poprawkowej. Niestety, 3 osoby nie zdały więcej niż jednego przedmiotu, zatem plany o maturze muszą odłożyć na kolejny rok.