Malbork. Wypadek na moście na Nogacie. Są poszkodowani i duże utrudnienia na drogach krajowych

Do wypadku doszło około godz. 11.15 na moście drogowym na Nogacie w kierunku Tczewa. Miało to miejsce w czasie kolejnej burzy z ulewą, która rozszalała się nad miastem.

Kierujący scanią wyjaśnił policjantom, że na jezdni zebrała się tak duża ilość wody, że dla bezpieczeństwa zahamował. Wtedy zatrzymali się jadący za nim kierowcy samochodów osobowych, czyli kolejno peugeota i chryslera. Z tyłu był jeszcze drugi tir, także scania.

Ta scania uderzyła w chryslera, on w peugeota, a peugeot w pierwszą scanię, której kierowca zahamował - tłumaczy asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Takie są wstępne ustalenia co do przyczyn i okoliczności wypadku. Obrażenia odniosły trzy osoby jadące chryslerem.

- Tym samochodem podróżowało małżeństwo z dwójką dzieci. Kobieta w ciąży i dzieci z lekkimi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala - mówi asp. Sylwia Kowalewska.