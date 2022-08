Malbork. Wypadek z udziałem autobusu, do którego doszło 8 sierpnia, był jednym z poważniejszych w historii MZK

To pierwsze tak poważne zdarzenie z udziałem naszego autobusu, jak pracuję w MZK od ponad 30 lat. Dla nas, pracowników, to też trudna sytuacja – przyznaje prezes Małgorzata Zemlik .

W Miejskim Zakładzie Komunikacji wypadek, do którego doszło w poniedziałek (8 sierpnia) na ul. 500-lecia w Malborku, to wciąż najważniejszy temat.

Autobus został tak bardzo uszkodzony, że nie nadaje się do jazdy. To elektryczny solaris, jeden z tych, które jeżdżą po Malborku od roku. Na lawecie zostanie w środę (10 sierpnia) zabrany do naprawy.

- Na tę chwilę nie wiemy, ile to potrwa. Szacujemy, że może nawet trzy tygodnie, choćby z powodu konieczności dostawy części zamiennych – mówi Małgorzata Zemlik.