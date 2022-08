Malbork. Wypożyczalnia książek nad Nogatem. Na bulwarze stanął regał, który zachęca do czytania

„Malbork – tu się czyta!” - to, jak informuje Urząd Miasta, kolejna inicjatywa wypracowana przez lokalną grupę w ramach projektu „KAIROS - Heritage as Urban regeneration”. To przedsięwzięcie realizowane w ramach europejskiego programu URBACT III 2014-2020, a współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Bierze w nim udział 8 miast z Unii Europejskiej. Liderem jest miasto Mula w Hiszpanii, a partnerami: Belene z Bułgarii, Cesena z Włoch, Roskilde z Danii, Heraklion z Grecji, Šibenik z Chorwacji, Ukmergè z Litwy i Malbork jako jedyny z Polski.