Malbork. Wypożyczalnie elektrycznych hulajnóg "pod chmurką" pojawiły się w mieście

Za tą nowością stoi firma TIER, globalny lider mikromobilności, który w Malborku udostępnił aż 150 pojazdów. Tym samym miasto znalazło się w gronie ponad 240 lokalizacji w 22 krajach, gdzie w ciągu trzech lat pojawiły się e-hulajnogi TIER.

Bardzo się cieszę, że rozszerzamy naszą działalność o kolejne polskie miasto. Wpisując się w założenia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Malbork, chcemy promować rozwój mikromobilności, zachęcając do zmiany nawyków na bardziej ekologiczne. Nasze pojazdy nie emitują spalin, co wpływa na lepszą jakość powietrza dla lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Malborka oraz turyści odwiedzający to niezwykle malownicze miasto o długoletniej historii pokochają przejazdy e-hulajnogami TIER – komentuje Mathieu Deloly, dyrektor zarządzający TIER w Europie Środkowo-Wschodniej, w nadesłanej informacji prasowej.