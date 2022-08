Malbork. Wyrusz na Rajd Rowerowy "Szlakiem wojen polsko-szwedzkich"

Rajd odbędzie się 6 sierpnia (sobota). Trasa będzie oczywiście wiodła m.in. przez Sztumską Wieś, gdzie znajduje się głaz upamiętniający podpisanie rozejmu polsko-szwedzkiego, co miało miejsce 12 września 1635 r. Został zawarty po tzw. wojnie o ujście Wisły na 26 lat.

Zbiórka chętnych o godz. 9 przy pomniku króla na placu Kazimierza Jagiellończyka w Malborku. Uczestnicy wycieczki ruszą przez Gronajny, Sztum, Sztumską Wieś, Sztum, Leśniczówkę Wilki, przez Gościszewo z powrotem do Malborka. Łącznie do pokonania będzie dystans ok. 45 km.

W trakcie rajdu przewidziano ognisko integracyjne. Uczestnicy rajdu powinni zaopatrzyć się w kiełbaski we własnym zakresie. Wszelkich informacji udziela Bogdan Mąder, komandor rajdu - tel. 603 762 922, [email protected]

Na zorganizowanie tego wydarzenia Odział Przewodnicki PTTK pozyskał dofinansowanie z budżetu samorządu powiatu malborskiego.