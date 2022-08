Malbork. Wystawa pełna kolorów. Tak malują młodzi artyści z nieskrępowaną wyobraźnią. Podsumowali zajęcia w studiu Ady Kamińskiej

Studio Otwarte TO.TU., czyli prywatna pracownia malarska Ady Kamińskiej na Starym Mieście zapełnia się wieloma gośćmi, którzy przyszli obejrzeć prace młodych artystów z Malborka. Wernisaż, który odbył się w piątek (19 sierpnia), przygotowany została według wszystkich prawideł artystycznego świata. Z tą tylko różnicą, że wszystko, i plakaty, i opis prac, i poczęstunek, przygotowali sami uczestnicy zajęć. Oni też otworzyli swoją ekspozycję.

Obrazy wystawione zostały pod wspólnym tytułem „Paleta kolorów”. Tytuł adekwatny do tego, co można było obejrzeć, a w tak upalny dzień soczyste barwy dodawały energii oglądającym. Artystom jej na pewno nie brakuje, co było widać w TO.TU. Prace wystawili: