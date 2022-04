Malbork. XI Żuławski Rajd Rowerowy to jedna z propozycji na zbliżającą się majówkę

Rowerzyści z malborskiego PTTK już dawno wyciągnęli swoje jednoślady po zimie i aktywnie zwiedzają bliższe i dalsze okoliczności przyrody. W najbliższą niedzielę (1 maja) można do nich dołączyć na trasie, którą każdy na co dzień jeżdżący na rowerze będzie w stanie przemierzyć. To dystans około 45 kilometrów z Malborka przez gminy Miłoradz, Lichnowy i wiejską Malbork z powrotem do miasta.

Trasa XI Żuławskiego Rajdu Rowerowego przedstawia się tak: Malbork - Kraśniewo - Miłoradz - Mątowy Małe - Mątowy Wielkie - Bystrze - most na Wiśle - Kończewice - Szymankowo - Kapustowo - Stogi - Malbork.

Zbiórka chętnych 1 maja o godz. 8.45 na placu Jagiellończyka przy pomniku króla. Kwadrans później grupa wyruszy na wyprawę. Tempo jazdy będzie dostosowane do uczestników wycieczki.

Organizatorzy zapewniają: