Malbork. Z pomocą dla uchodźców pospieszyła Karolina Wiejak gotując posiłki. W poniedziałek wesprzeć może każdy kupując zapiekanki

Codziennie matki z dziećmi i starsze osoby uciekają ze zbombardowanych miast na Ukrainie. Do Polski dotarło już co najmniej 1,6 mln uchodźców. Część dotarła do Malborka, gdzie znajdują schronienie.

Widok uciekinierów łamie serca. Nic dziwnego, że wiele osób po prostu ruszyła z pomocą dla ofiar wojny wywołanej przez Rosję tuż za naszą wschodnią granicą.

Tak było z Karoliną Wiejak, która prowadziła w Malborku restaurację BLACK SWAN by Karolina Wiejak.

- Każdy pomaga tak jak może, mi najlepiej wychodzi gotowanie, więc to mam zamiar robić – ogłosiła w mediach społecznościowych.

To był po prostu ludzki odruch.