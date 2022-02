Malbork. Z wiaduktu kolejowego na ul. de Gaulle'a zniknęły wulgaryzmy. Kolej znalazła pieniądze na farbę

Sprawę podczas sesji Rady Miasta Malborka w grudniu 2021 r. poruszył radny Adam Ilarz. W ramach interpelacji poprosił burmistrza, by wystąpił do zarządcy wiaduktu o odnowienie fragmentów obiektu. Jeszcze niedawno ściany pokrywały bowiem bohomazy i, co gorsza, wulgarne określenia. Faktycznie, wyglądało to niedobrze.