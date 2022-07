Malbork. Za podtopienia i zalania po ulewach mieszkańcy obarczają zapchane studzienki i słabą kanalizację deszczową. Co na to władze?

Wielu mieszkańców jest wściekłych i zarzucają władzom nieudolność. Trudno się dziwić, bo niektóre ulice w czwartek (30 czerwca) wieczorem zamieniły się w kanały i Malbork przypominał Wenecję. Ci, którym zalało podwórka, piwnice czy garaże, winą obarczają słabą sieć burzówek, a także – co powtarza się bardzo często w komentarzach – zapchane studzienki.

Magistrat odpiera te zarzuty, zapewniając, że cała infrastruktura jest utrzymywana w należytym stanie. Ale miasto nie jest jak wielka gąbka, nie jest w stanie w krótkim czasie wchłonąć skutków oberwania chmury.

Przy takich opadach kanalizacja nie dała rady odbierać wody, a w najniższych punktach wręcz wyrzucało to, co wpłynęło w innych miejscach siedzi. Nie jest więc to kwestia złej instalacji, ale nadmiaru wody, która pojawiła się w krótkim czasie – mówi Marek Charzewski, burmistrz Malborka.