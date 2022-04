Malbork. Żaglówki dla młodzieży dotarły do miasta. To nie koniec atrakcji dla miłośników pływania po Nogacie

Do Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ul. Parkowej w Malborku w piątek (29 kwietnia) dostarczono żaglówki kupione w ramach regionalnego projektu. Będzie z nich korzystać młodzież szkolna na zajęciach z edukacji żeglarskiej. W sumie do wykorzystania będzie 10 łodzi, które zostały nazwane między innymi imionami bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” .

Wcześniej pisaliśmy

To już pewne, że zapowiadane od wielu miesięcy żaglówki dotrą do Malborka. Będzie to 10 ze 100 identycznych łodzi, które 23 samorządy z Pomorza kupiły, by uczyć młode pokolenie żeglarstwa. Prócz Malborka, deklarację na początku lutego 2020 r. podpisali wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele: Gdańska, Czerska, Karsina, Cedrów Wielkich, Kartuz, Ustki, Żukowa, Sopotu, Czarnej Dąbrówki, Sierakowic, Pruszcza Gdańskiego, Kobylnicy, Pucka, Kosakowa, Kępic, Władysławowa, Kościerzyny, Łeby, Rzeczenicy, Stężycy, Konarzyn oraz Czarnego.