Malbork. Żaglówki dla młodzieży w przyszłym tygodniu dotrą do miasta. To nie koniec atrakcji dla miłośników pływania po Nogacie

To już pewne, że zapowiadane od wielu miesięcy żaglówki dotrą do Malborka. Będzie to 10 ze 100 identycznych łodzi, które 23 samorządy z Pomorza kupiły, by uczyć młode pokolenie żeglarstwa. Prócz Malborka, deklarację na początku lutego 2020 r. podpisali wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele: Gdańska, Czerska, Karsina, Cedrów Wielkich, Kartuz, Ustki, Żukowa, Sopotu, Czarnej Dąbrówki, Sierakowic, Pruszcza Gdańskiego, Kobylnicy, Pucka, Kosakowa, Kępic, Władysławowa, Kościerzyny, Łeby, Rzeczenicy, Stężycy, Konarzyn oraz Czarnego.

Mamy informację, że we wtorek nasze łodzie żaglowe będą w Malborku – usłyszeliśmy od Marka Charzewskiego, burmistrza Malborka.