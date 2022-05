Malbork. Żaglówki kupione przez miasto będzie można wypożyczać? Niektórym marzą się samodzielne rejsy po Nogacie Anna Szade

Komu będą służyć żaglówki, które trafiły do Malborka w ramach regionalnego projektu "100 łodzi żaglowych na 100-lecie zaślubin Polski z morzem"? To pytanie od mieszkańców, którzy chcieliby wiedzieć, czy łodzie będzie można wypożyczać, by ruszyć w prywatny rejs po Nogacie.