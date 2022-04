Malbork. Zakończenie roku klas maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym. "Niech czas spędzony w szkole pozostanie w pamięci"

Ważne słowa do młodzieży skierowała Katarzyna Kuryłowicz, przewodnicząca Rady Rodziców przy I LO.

- Swoją funkcję pełnię z olbrzymią radością, sprawia mi to dużo satysfakcji, bardzo lubię uczniów, bardzo lubię nauczycieli i dlatego jestem dumna, że mogę być przewodniczącą Rady Rodziców tej szkoły. Jestem przekonana, że nauczyciele zrobili wszystko, aby was przygotować do egzaminu dojrzałości. Teraz dla was najważniejsze jest to, żebyście ten egzamin zdali, żebyście jako dojrzali ludzie podeszli do tego spokojnie. Co ma być, to będzie. W życiu później wszystko może się zdarzyć. Życzę wszystkim jak najwyższych wyników na maturze – mówiła Katarzyna Kuryłowicz.